كل عام والجميع بخير.. رولا سعد تحتفل بعيد الفصح على طريقتها الخاصة.. شاهد

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بعيد الفصح، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام









ونشرت "ميساء": "‏صورة وعلقت قائلة"بقيامة المسيح تُحوّلُ كلّ ضيق وكلّ تجربة الى جسر عبور لحياة افضل..اليوم همّنا مشترك وهذا في منتهى الأهمية بأن يكون لدى البشرية الوعي والسعي للرجوع عن الإدعاء والعظمة الفارغة والركوع امام خشبة الخلاص...✝️

المسيح قام...* *بالمغفرة والرّحمة قام...* ونحن شهود على ذلك 🙏🏻

كل عام والجميع بخير وصحة وعافية 💝"









وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد يوم 19 من الشهر الجاري.



