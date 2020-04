كل عام والجميع بخير.. رولا سعد تحتفل بعيد الفصح على طريقتها الخاصة.. شاهد

View this post on Instagram

بقيامة المسيح تُحوّلُ كلّ ضيق وكلّ تجربة الى جسر عبور لحياة افضل.. اليوم همّنا مشترك وهذا في منتهى الأهمية بأن يكون لدى البشرية الوعي والسعي للرجوع عن الإدعاء والعظمة الفارغة والركوع امام خشبة الخلاص...✝️ المسيح قام...* *بالمغفرة والرّحمة قام...* ونحن شهود على ذلك 🙏🏻 كل عام والجميع بخير وصحة وعافية 💝 happy easter to all..🐰🐣🐥 #jesus#god#love#forgiveness #forgive #thursday #cross#holy#holy_thursday#friday #holyfriday#eastersunday #lord #happyeaster#christ #christian#godisgood #pray #prayer #jerusalem#happy_easter #easter #easterbunny #he_is_risen #المسيح