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رياضة

ليندجرين يطمئن على لاعبي الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على التواصل مع الجهاز المعاون للاطمئنان على تدريبات اللاعبين التي يؤديها الجميع في المنازل في ظل توقف التدريبات وتعليق كافة المسابقات الرياضية.

وقام ليندجرين بمناقشة أداء اللاعبين للتدريبات وفقا للجدول الذي يتم ارساله لهم الكترونيا بصفة أسبوعية.

وأبدى ليندجرين سعادته بالتزام اللاعبين بتنفيذ التدريبات وفقا لما هو متاح من أدوات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من فيروس كورونا والاستمرار في التعامل بحذر شديد لحين الانتهاء هذه الفترة الصعبة.

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