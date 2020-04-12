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رياضة

خاص.. كارتيرون: اللاعبون المصريون لن يعوضوا تقليص الأجانب

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:12 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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رشا حسين

علق باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصرى بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.

وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن تطبيق قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالموسم المقبل خطأ كبير، لأنه سيجعل اختياراته بين اللاعبين محدودة .

وأوضح مدرب الزمالك، بأن لا يوجد لاعبين مصريين على نفس مستوى وإمكانيات اللاعبين الأجانب فى نفس المركز وبالتالى هذا القرار سيؤثر بشكل سلبى على الأندية.

وأنهى الفرنسى حديثه، بأن فى حالة تطبيق هذا القرار ستعاني الأندية كثيرًا بسبب عقود لاعبيها ذات القيمة المالية المرتفعة والممتدة لفترات طويلة وسيؤدي تطبيق هذا القرار إلى مشاكل كبيرة لهم.
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