إحباط ١٣ محاولة لتهريب بضائع بمنافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (248,532 مائتان ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة إثنان وثلاثون جنيهًا).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (121) حكم قضائى متنوع و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (177) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (1) قضية تهريب عقاقير مخدرة بمضبوطات بلغت (341 قرص مخدر لعقار الترامادول).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.