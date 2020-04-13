لطلاب النقل بالتعليم الفني.. مهلة من 25 ابريل حتى 15 يونيو لتنفيذ الأبحاث التطبيقية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة حددت الجدول الزمني الخاص بإعداد وإعلان الابحاث التطبيقية لطلاب النقل بالتعليم الفني .
وقال نائب وزير التربية والتعليم : أن هذا الجدول ينص على المواعيد التالية :
الفترة من ١٨حتى ٢٣ ابريل سيتم اعلان الابحاث
والفترة من ٢٥ ابريل حتى ١٥ يونيو ستكون مهلة الاعداد والتسليم .
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : إن السبب في هذا الجدول هو الأعداد الكبيرة جدا من التخصصات الموجودة في التعليم الفني
وعبر نائب وزير التربية والتعليم في تصريحاته على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب عن استياءه من تصور البعض بأنه ليس هناك اهتمام كاف بالتعليم الفني تقييمات طلابه ، حيق قال : هذا الكلام غير حقيقي ويسيء الي معلمي التعليم الفني ، فنحن لم نكن السبب في تضخم عدد التخصصات وقد بدانا التقليل منها باستخدام منهجية الجدارات وحضرتك تعلم ذلك جيدا