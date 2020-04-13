لطلاب النقل بالتعليم الفني.. مهلة من 25 ابريل حتى 15 يونيو لتنفيذ الأبحاث التطبيقية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة حددت الجدول الزمني الخاص بإعداد وإعلان الابحاث التطبيقية لطلاب النقل بالتعليم الفني .





وقال نائب وزير التربية والتعليم : أن هذا الجدول ينص على المواعيد التالية :

الفترة من ١٨حتى ٢٣ ابريل سيتم اعلان الابحاث

والفترة من ٢٥ ابريل حتى ١٥ يونيو ستكون مهلة الاعداد والتسليم .





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : إن السبب في هذا الجدول هو الأعداد الكبيرة جدا من التخصصات الموجودة في التعليم الفني



