خالد أنور يروج لمسلسل "خيانة عهد"..فيديو

الاعلان الرسمي لمسلسل #خيانة_عهد في #رمضان2020 ان شاء الله سعيد بالمشاركة في عمل فني قوي و يارب يعجبكوا ❤️ انتاج العدل جروب @eladlgroup تاليف احمد عادل @ahmedadel768 سيناريو و حوار امين جمال @amingamal5098 - وليد ابو المجد @waleedabulmagdofficial - محمد ابو السعد اخراج سامح عبدالعزيز @samehabdulaziz #يسرا #خالد_انور #هشام