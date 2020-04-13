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فن

خالد أنور يروج لمسلسل "خيانة عهد"..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:04 ص
خالد انور
خالد انور
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اسماء الحسينى

شارك الفنان خالد أنور جمهوره بفيديو جديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام" .

ونشر الإعلان الرسمي لمسلسل " خيانة عهد" والذى سيعرض في رمضان ٢٠٢٠ .


المسلسل من إنتاج العدل جروب وتأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار امين جلال ،وليد أبو المجد ،محمد ابو السعد اخراج سامح عبد العزيز 

يذكر أن خالد انور قد  كشف عن وجود جزء ثان من مسلسل كإنه إمبارح، ونشر مجموعة من الصور تجمعه بالمطرب محمد الشرنوبي، وهدى المفتي.
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