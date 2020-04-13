نوستالجيا..N95 قصة البداية والنهاية لـ نوكيا

N95 " فى أوائل عام 2007، والذى جاء بالكثير وقتها حيث كان غنيًا بالمميزات وأصبح أفضل وأقوي عندما قدمه الفنلنديون بنسخة الـ 8 جيجا بعد بضعة أشهر، والمعروف أيضًا باسم "N95-2". 13 عامًا مرت منذ ظهور هاتف " نوكيا





وفى ذات الوقت فاجأت اَبل العالم بهاتف ذكي يحتوى على واجهة مستخدم مدروسة بعناية وشاشة متعددة اللمس، ولكن بقدرات بسيطة وتفتقر للعديد من المميزات، ومنها متجر اَبل للتطبيقات، ونظام تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى عدم قدرة الكاميرا على تسجيل الفيديو والتي كانت بدقة 2 ميجا بكسل.





وأنتجت نوكيا فيما بعد كاميرا بدقة 5 ميجابكسل مع عدسة Carl Zeiss Tessar والتى أتاحت التقاط صورًا مذهلة، وتمكنت من منافسة كاميرا سوني إيركسون K850 فى ذلك الوقت وكانت تعد المرة الأولى التى تتفوق فيها على منافستها اليابانية السويدية.





وتمكنت كاميرا نوكيا N95 من تسجيل مقطع فيديو "بجودة DVD - VGA"، وبمعدل 30 إطارًا فى الثانية، وكان وقتها لا يمكن للكثير من المنافسين عمله.





وجاء الهاتف بشاشة بمقاس 2.6 بوصة بدقة 240 × 320 وكانت تعد الأكبر و الأكثر حدة اَنذاك، وبعدها تمت ترقية طراز 8 جيجابايت إلى شاشة 2.8 بوصة مع الحفاظ على نفس الأبعاد.





وأتاح الهاتف ميزة الاتصال بشبكة الـ 3G والواي فاي، ليتمكن المستخدم من تصفح الانترنت بتجربة مذهلة، بالإضافة إلى خدمة البلوتوث 2.0، مما سمح بإرسال الملفات، و تمت إضافة مستندات Word وExcel، للمساعدة فى عمليات الكتابة والتحرير، وكانت الميزة الأفضل اَنذاك.





كما أتاح هاتف "Nokia N95"، فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر مع إمكانية توصيله بالتلفزيون وتحرير مستنداتك على شاشة كبيرة، وحتى مشاركة الألعاب مثل Quake III أو Asphalt 3 أو FIFA 2007" على التلفزيون.





وجاء الهاتف بمعالج رئيسي بقوة 330 ميجا هرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 128 ميجابايت مقابل 64 ميجابايت للنسخة العادية.





ومن بين المميزات الإضافية لنسخة الـ 8 جيجا بايت، زيادة قوة البطارية والتى جائت بقدرة 1200 ميللي أمبير، بعد أن كانت 950 ميللي أمبير فقط للنسخة العادية، بالإضافة إلى إمكانية تدوير الشاشة عندما تدير الهاتف جانبًا.



