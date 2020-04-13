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أخبار العالم

تحذير قوي من هواوي لـ الحكومة البريطانية.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:50 م
تحذير من هواوي لبريطانيا
تحذير من هواوي لبريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
حذرت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية بريطانيا من العدول عن رأيها بشأن مشاركتها في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، مشددة على أنه إذا حدث هذا الأمر فسوف يتسبب في "ضرر كبير" لبريطانيا؛ ويأتي ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واجهت حكومة المملكة المتحدة اتهامات بأنها تعرض الأمن القومي للخطر بعد السماح للشركة في يناير للمساعدة في بناء شبكات بيانات جديدة في بريطانيا.

وقد نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تمرد كبير في مارس عندما صوت 38 نائبا من حزب المحافظين ضد مشاركة هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس وسط مخاوف بشأن علاقاتها بالدولة الصينية.

والآن، تقول الشركة الصينية العملاقة إنها تركز على إبقاء المملكة المتحدة على اتصال أثناء الوباء، مضيفة أن "تعطيل عملها في بناء الجيل الخامس سيضر بريطانيا."

وقال رئيس شركة هواوي في المملكة المتحدة، فيكتور زانج، إن أنظمة الاتصالات واجهت "ضغطا كبيرا" منذ أن ضرب الفيروس بريطانيا لأول مرة، مع استخدام البيانات المنزلية بنسبة 50 في المائة.

كما زعم زانج أن أزمة كورونا سلطت الضوء أيضا على عدد المجتمعات الريفية "العالقة في الممر الرقمي البطيء"، وأن استبعاد هواوي من من بناء شبكات بيانات الجيل الخامس سيكون "خطأ"، مؤكدا "'إن تعطيل مشاركتنا في طرح الجيل الخامس سيضر بريطانيا".

وزعم كبير المحافظين من قبل أن رئيس الوزراء يعرض الأمن القومي للخطر من خلال السماح للشركة الصينية بالوصول إلى البنية التحتية في المملكة المتحدة.

وهناك مخاوف واسعة النطاق لدى حزب المحافظين من أن هذا القرار قد يمنح الصين وسيلة غير شرعية للتجسس على شبكة الاتصالات في المملكة المتحدة.

وعندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستمنح شركة هواوي الصينية دورا محدودا في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، قالت الولايات المتحدة حينها إن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة.

وكان الخلاف الرئيسي بين أمريكا وبريطانيا، بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على تقليص التهديدات الاستخباراتية من قبل الشركة الصينية والتي لديها القدرة على نقل البيانات من خلال تلك الشبكة إلى الصين، وفقا للرؤية الأمريكية.

وقد حظر البيت الأبيض هواوي من الشبكات الأمريكية وانتقد بشدة قرار الحكومة البريطانية، الذي جاء على الرغم من الضغط المكثف من أمريكا.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث في مارس إن المتمردين 'قلقون حقًا' بشأن شركة هواوي، التي وصفها بأنها 'مملوكة بالكامل تقريبا من قبل النقابات الصينية التي تسيطر عليها الدولة".

وأضاف: "الحقيقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن مقابل التكلفة، فإن وجهة نظري هي أن الأمن يفوز في كل مرة لأنني أشعر بالقلق عندما نبدأ في المساس بالأمن".

وحذر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأسبوع الماضي، الأوروبيين من أن السماح لهواوي، ببناء شبكة الجيل الخامس قد "يهدد" حلف شمال الأطلسي، "الناتو".
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