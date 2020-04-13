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أخبار البلد

سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.

وفى جولته التفقدية  بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم ، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها ، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم ، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ، ويتسلم المنحة ،  فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020.  وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل  عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها ، حيث إنه لن يتمكن من الدخول  لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة  والميعاد المحددة للصرف ، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين .

وقال سعفان : إن عدد الذين تقدموا على مدى أسبوعين تقريبا وصل إلي 2 مليون مسجل علي الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة ، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف مستحق .

سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
سعفان يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
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