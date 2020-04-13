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أخبار العالم

صهر أردوغان يدفع وزير الداخلية التركي في كتفه ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:15 م
صراع الأجنحة في تركيا
صراع الأجنحة في تركيا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو يكشف حقيقة العلاقة بين وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، وزير المالية وصهر أردوغان، براءت ألبيرق.

وربط رواد التواصل الاجتماعي إلى أن هذا الفيديو يكشف ملامح الصراع بين الطرفين، وبما وصفه محللون سياسيون بانه صراع أجنحة بين الطرفين.حيث ظهر صهر أردوغان وهو يدفع بكتفه صويلو، وينظر في وجهه دون أن يوجه أي اعتذار، في حين لم يكن أمام صويلو سوى الابتسام.

جاء انتشار مقطع الفيديو بعد الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية، سليمان صويلو، وما أعقبها من رفض الرئاسة التركية لطلب الاستقالة.

وكانت ليلة أمس الأحد شهدت تقديم وزير الداخلية استقالته بعد يومين من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث أعلن وزيؤ الداخليى التركي في بيان "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد قطّ أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه".

وأثار هذا القرار المفاجئ بالاستقالة حالة من الهلع في الشارع التركي، حيث هرع المواطنون إلى المحال لشراء الحاجيات الأساسية، ما تسبب بازدحام كبير في ظل تفشي العدوى في العديد من المناطق.

فيما اعتبرت بعض وسائل الإعلام في تركيا، أن استقالة الوزير لم تكن سوى صراع أجنحة في البيت الواحد، كما لفت بعض المراقبين إلى أن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية النافذ وصهر أردوغان، براءت ألبيرق، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وكانت الرئاسة التركية كانت قد أعلنت مساء الأحد رفضها تلك الاستقالة، مذكرة بدور الرجل، وقائلة في بيان "نرفض استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، نظرًا للإنجازات التي حققها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حتى يومنا هذا".

ولعل في التصريح الرئاسي تذكير بأهمية دور الرجل الذي ضرب بيد من حديد عقب أحداث 2016، التي يصفها حزب "العدالة والتنيمة"، الحاكم في تركيا بالانقلاب. فسليمان البالغ من العمر 50 عامًا، تولى منصب وزير الداخلية في أغسطس 2016، عقب شهر من محاولة الانقلاب هذه.


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