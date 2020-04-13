قبل لبس العدسات.. 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

تعتاد بعض الفتيات على ارتداء العدسات اللاصقة كإحدى الأدوات التجميلية التى تغير الشكل للأفضل أو للمساعدة في التغلب على مشاكل النظر، لكن في ظل انتشار كورونا الذي أصبح خطرا كبيرا يهددنا جميعا أصبح من المحتمل أن ينتقل الفيروس من ممارسة بعض العادات والتفاصيل البسيطة التي اعتدنا عليها في حياتنا.









وعرض موقع " universityhealthnews " اهم 5 نصائح وفقا لما ذكرته جمعية البصريات الأمريكية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عند استخدام العدسات اللاصقة.





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- يجب غسل يديك بعناية وبشكل كامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، ثم تجفيف اليد باستخدام مناشف ورقية غير مستخدمة هذا قبل كل إدخال وإزالة العدسات اللاصقة.





- إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، استخدم معقما لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.





- يجب على الأشخاص تجنب لمس وجوههم ، بما في ذلك عيونهم وأنفهم وفمهم ، بأيديهم غير المغسولة.





- يجب على مرتدي العدسات اللاصقة إما التخلص من عدساتهم التي يمكن التخلص منها يوميًا كل مساء ، أو تطهير عدساتهم الشهرية وأسبوعيا بانتظام وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وطبيب البصريات.



