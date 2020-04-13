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رياضة

نجم آرسنال السابق: محمد النني يشبه باتريك فييرا والفريق اللندني يفتقده

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:17 م
محمد النني
محمد النني
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نور عادل
يرى البرازيلي جلبرتو سيلفا، نجم آرسنال الإنجليزي السابق، أن الفريق اللندني يفتقد لاعبا بمواصفات محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر.

وقال سيلفا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية "آرسنال يعاني من أزمة في السنوات الأخيرة، وهي تشابه إمكانيات لاعبي خط الوسط، فلم يعد لدى الفريق لاعبا بمواصفات باتريك فييرا أو حتى مثلي (جلبرتو سيلفا)".

وأضاف "اللاعب الوحيد الذي كان يشبهنا هو محمد النني، لكنه لم يشارك في المباريات".

وأوضح النجم البرازيلي السابق "آرسنال لا يضم بين صفوفه اللاعب الذي يجيد التغطية الدفاعية في خط الوسط، فالفريق دائما يميل للعب الهجومي وليس من السهل أن تجد لاعبا يجيد الجمع بين المهام الدفاعية والهجومية في نفس الوقت".

ويلعب محمد النني معارًا من آرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش التركي حتى نهاية الموسم الجاري، علما بأنه انتقل لصفوف الفريق اللندني قادما من بازل السويسري في شتاء 2016.
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