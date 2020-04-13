بالإعلان الرسمى .. درة تروج لمسلسلها "الحرملك٢" في رمضان 2020





شاركت الفنانة درة متابعيها بفيديو جديد على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" ،وهو الإعلان الرسمى لمسلسل الحرملك الجزء التاني والذى سيعرض في رمضان المقبل .









كما تلقت من متابعيها العديد من التعليقات وجاء ابرزها كالاتي:





كتير متشوقين





عن جد هاد المسلسل كتير حبيته ان شاء الله موفقه يا جميلة





حبيبتي بالتوفيق من اجمل ممثلين العرب









يذكر أن اخر أعمال دره الدرامية مسلسل بلا دليل إنتاج سينرجى، تأليف إنجى علاء، إخراج منال الصيفي وشاركها في البطولة خالد سليم ونيكولا معوض.





وعلي الجانب الآخر، شاركت درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.