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رياضة

شاهد.. كريستيانو رونالدو يتدرب مع أبنائه في المنزل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، فيديو له أثناء قيامه بتدريباته في منزله، في فترة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا.

وظهر كريستيانو في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وهو يقوم بالتدريبات البدنية، وحوله ابنه وابنته وهما يلعبان معه، معلقًا "أيها الأطفال اتركوا والدكم يؤدي عمله"، وهو الأمر الذي نال إعجاب العديد من متابعيه حول العالم.

يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.
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