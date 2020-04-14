بعد مطالب بإغلاقها.. ما بدائل الأسواق الشعبية في مصر؟.. البرلمان يجيب

قال النائب أشرف اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أزمة الأسواق الشعبية في مصر أزمة وعي وليست أزمة غلاء أو نقص سلع، مشيرا إلى وجود بدائل عدة أمام المستهلك وقريبة من أسعار السوق كالباعة الجائلين ومحلات بيع الخضروات والفاكهة.









وأوضح اسكندر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأسواق تُجهد قوات الأمن والوحدات المحلية، التي تسعى كل يوم لفضها تجنبا لنقل العدوى من خلال التجمعات والزحام، إلا أن الباعة يعودون مرة أخرى لتستمر الملاحقات، بدلا من توجيه هذه الجهود في تعقيم وتطهير القرى والمدن بالمحافظات.







