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برلمان

بعد مطالب بإغلاقها.. ما بدائل الأسواق الشعبية في مصر؟.. البرلمان يجيب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب أشرف اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أزمة الأسواق الشعبية في مصر أزمة وعي وليست أزمة غلاء أو نقص سلع، مشيرا إلى وجود بدائل عدة أمام المستهلك وقريبة من أسعار السوق كالباعة الجائلين ومحلات بيع الخضروات والفاكهة.


وأوضح اسكندر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأسواق تُجهد قوات الأمن والوحدات المحلية، التي تسعى كل يوم لفضها تجنبا لنقل العدوى من خلال التجمعات والزحام، إلا أن الباعة يعودون مرة أخرى لتستمر الملاحقات، بدلا من توجيه هذه الجهود في تعقيم وتطهير القرى والمدن بالمحافظات.


وأشار النائب إلى أن المواطن اعتاد على الذهاب إلى الأسواق لشراء احتياجاته بأسعار رخيصة عن المحلات، لكن لا توجد هذه الرفاهية حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا، لذلك لابد أن يعي المواطن خطورة هذه الأزمة، مناشدا المواطنين: "صحتك أهم من  النص جنيه اللي هتوفره في السوق".
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