تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، ا ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مواد غذائية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (قرابة 215 ألف جنيه).





وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى ).





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (85) حكم قضائى متنوع.. فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (119) مخالفة مرورية متنوعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.