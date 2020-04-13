تفاءلوا .. ارتفاع حالات التعافي من كورونا بمستشفى عزل قها إلى 35

أعلن مستشفى قها المركزي والمخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وصول عدد حالات المتعافين من الفيروس إلى 35 حالة منذ بدء العزل وحتى الآن.





وأكد المستشفى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.





من جانبها أشارت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي ونائب مدير المستشفى إلى خروج 4 حالات اليوم بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد.



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وأكدت أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة وتجرى المتابعة الدورية لها مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





يذكر أنه غادر مستشفى قها المركزي 20 متعافى على دفعات وخلال الاسبوع الجاري خرج 15 شخصا علي دفعتين بعد ثبوت تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.