إنجي علاء تستعرض أعمالها بمسلسل النهاية.. ومتابعون: شغل عالي أوي





ونشرت إنجي علاء، عبر تويتر ، مجموعة من الصور ، لتصاميمها بالمسلسل ، وعلقت عليها "‏من شغلي، من إعلان مسلسل النهاية.. تصميم أزياء ‎#إنجي_علاء ‎#النهاية ‎#يوسف_الشريف".





وانهالت التعليقات من متابعيها ، وجاءت بين "‏‎الف مبروك حبيبتي شغل عالي اوي بالتوفيق والنجاح يا رب" و "‏‎‎عاش لكل القائمين بالمسلسل.. شابوه ليكوو بجد" و"‏‎إبداع حقا".





مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.





ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

استعرضت إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، إبداعها في تصميم الملابس لأدوار "مسلسل النهاية" المقرر عرضه في رمضان 2020.