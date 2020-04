لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

View this post on Instagram

اخيرًا بعد ١٩ يوم حبسة امى سمحتلى انزل اسجل برنامجى فى رمضان 🧐😷😂🤣❤️ يعنى ايه!! الشغل شغل ! متنزلش من بيتك غير لو لشغلك او حاجة ضرورى والله كله لمصلحتنا! انا نسيت لبس الخروج و الصور وكل حاجة انا اه انطوائية ومبخرجش كتير بس هنتعلم قيمة كل حاجة بعد كدة! انك تنزل بس تجيب حاجة من تحت بيتك نعمة اتعودنا عليها وكبيرة اوى سبحان الله ! الطف بينا يا رب 💞💞 #اللهم_بارك taken by el fanan el aw7ad @tarekeleish 👏😁💞💞