لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت المذيعة سالى عبد السلام متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة لها.
وتألقت سالى عبد السلام فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان فوشيا متوسط الطول وذا اكمام طويلة، و اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة مما منحها إطلالة جذابة.
وانتعلت سالى عبد السلام بوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون البيج المتناسق مع لون الفستان، واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة فى إطلالتها.
وفاجأت سالى عبد السلام متابعيها بقصة شعر جديدة حيث ظهرت بغرة أمامية واعتمدت على خصلات شعرها الاسود المنسدله على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
View this post on Instagram
اخيرًا بعد ١٩ يوم حبسة امى سمحتلى انزل اسجل برنامجى فى رمضان 🧐😷😂🤣❤️ يعنى ايه!! الشغل شغل ! متنزلش من بيتك غير لو لشغلك او حاجة ضرورى والله كله لمصلحتنا! انا نسيت لبس الخروج و الصور وكل حاجة انا اه انطوائية ومبخرجش كتير بس هنتعلم قيمة كل حاجة بعد كدة! انك تنزل بس تجيب حاجة من تحت بيتك نعمة اتعودنا عليها وكبيرة اوى سبحان الله ! الطف بينا يا رب 💞💞 #اللهم_بارك taken by el fanan el aw7ad @tarekeleish 👏😁💞💞