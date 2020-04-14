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رياضة

أحمد شوبير يكشف خناقة حسام حسن وشقيقه في الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:57 ص
حسام حسن وابراهيم
حسام حسن وابراهيم
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محمد رشاد
روى الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مشاجرة دارت بين التوأم حسام وإبراهيم حسن في مران الأهلى، حيث أكد أن حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، تشاجر مع شقيقه في تدريبات الفريق الأحمر.

وقال شوبير عندما لعب كل منهم في فريق أثناء تقسيمة مران النادى الأهلى وبسبب الخلاف على أحد الكرات دارت بينهما مشاجرة،  مضيفا قائلا: "جبنا تايسون يسلك".

وأوضح العميد حسام حسن  أنه يتشرف باللعب في الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والترسانة وقبلهم تمثيل منتخب مصر عبر مختلف الأجيال .

وحصد العميد حسام حسن العديد من البطولات مع النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر ، أبرزها ثلاث بطولات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1986، 1998، 2006.
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