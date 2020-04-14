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أخبار العالم

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا فيروس كورونا بإسرائيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:27 ص
ارتفاع كبير في عدد
ارتفاع كبير في عدد ضحايا فيروس كورونا في اسرائيل
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 117 حالة وفاة.

وأشارت سلطات الاحتلال إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى 11900 إصابة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11586 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 116 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى شفاء 1,855 شخص من فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الإغلاق الشامل لجميع البلدات الإسرائيلية حتى صباح يوم الخميس المقبل.

وقال نتنياهو إن التحدي الأكبر لإسرائيل في فيروس كورونا هو دور المسنين، لافتا إلى وفاة عدد كبير منهم من جراء الفيروس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموساد الإسرائيلي بدأ يتدخل لحل مشكلة قلة العتاد الطبي في إسرائيل.
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