وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة.. ويؤكد: العيد الحقيقي سلامة المصريين جميعًا من كل داء

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر الطوائف والكنائس المسيحية بعيد القيامة.





وأكد "جمعة"، أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في وحدة الصف الوطني ، مشيدًا بدور الكنيسة الوطنية في أوقات المحن والشدائد ، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد في السراء وفي مواجهة المحن .



