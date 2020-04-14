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ديني

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة.. ويؤكد: العيد الحقيقي سلامة المصريين جميعًا من كل داء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:07 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر الطوائف والكنائس المسيحية بعيد القيامة.

وأكد "جمعة"، أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في وحدة الصف الوطني ، مشيدًا بدور الكنيسة الوطنية في أوقات المحن والشدائد ، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد في السراء وفي مواجهة المحن .

ويدعو وزير الأوقاف إلى التزام المنازل في هذه الأيام وتجنب التجمع في الأماكن العامة كالحدائق ونحوها ، مشيرًا إلى أن العيد الحقيقي هو سلامة المصريين جميعًا من كل داء ، سائلًا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يحفظ وطننا من سوء ومكروه.
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