يشارك فيه 4 مطربين آخرين.. تامر حسني يتعاون مع محمد منير في أوبريت أنت أقوى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا منذ قليل يؤكد تعاون الفنان تامر حسني مع محمد منير في أوبريت بعنوان "انت اقوي" دعما للجيش الأبيض يتم طرحه قريبا.





واحتوى المنشور على صورة تجمع ما بين تامر حسني ومحمد منير، وأفاد التعليق المصاحب للصورة بالآتي: تامر حسني ومحمد منير يشاركان في أوبريت " أنت أقوى " لدعم الأطباء.





وأوضح المنشور أنه سيشارك في الغناء نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي الفنان وائل جسار و سميرة سعيد و صابر الرباعي و كارول سماحه، مضيفا أن الأوبريت من كلمات عمرو مصطفي والحان نادر حمدي





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019.