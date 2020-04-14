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رياضة

صراع إسباني إنجليزي ألماني على ضم مدافع نادي لايبزيج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد انضما لصراع الحصول على خدمات الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع نادي لايبزيج الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد انضما لقائمة المهتمين بضم أوباميكانو، والذي يعد من أفضل المواهب الدفاعية في الوقت الحالي.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن مانشستر سيتي يريد حل مشكلته الدفاعية الكبيرة هذا الموسم، بالتعاقد مع مدافعين اثنين، وارتبط كل من ناثان أكي مدافع بورنموث وسكرينيار، مدافع إنتر، والثنائي الدفاعي لليستر سونكيو وجوني إيفانز بالإنضمام للفريق، لكن لم تقدم إدارة النادي أي عروض لهؤلاء اللاعبين، وأصبح الآن التعاقد مع أوباميكانو أولوية لهم.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أيضًا يرغب في التعاقد مع أوباميكانو لعدم وضوح مستقبل لاعبا الفريق جونز وسمولينج.

بذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت أيضًا لرغبة ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لضم اللاعب في الميركاتو المقبل.
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