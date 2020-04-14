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محافظات

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم إزالة 17 حالة تعد"في المهد"على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة. 

وذلك بواقع 5 حالات على مساحة 11 قيراط من الأرض الزراعية بأشمنت والرياض مركز ناصر،و4 حالات على مساحة 3 قراريط بناحية الجمهود وبرستينا مركز الفشن،و4 حالات تعد على مساحة 360 متر من أراضى أملاك الدولة بعزبة خورشيد مركز اهناسيا ، و2 حالة تعد على مساحة قيراط بقرية الميمون مركز الواسطى ،و2 حالة تعد بعزبة معوض وبندر سمسطا،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد . 
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حيث أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة . 
إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
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