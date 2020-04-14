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محافظات

البنوك والجمعيات الزراعية تستعد لبدء استلام محصول القمح بالوادي الجديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الزراعي يواصل كافة الاستعدادات لبدء استلام محصول القمح من المزارعين على مستوى الجمعيات الزراعية التعاونية التابعة للجمعية الزراعية المركزية، والتي يتولى التعاون الزراعي الإشراف المباشر عليها، لتوفير كافة الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرى والمدن المختلفة على مستوى المحافظة.


وأضاف رضوان، أن المحافظة تضم ما يقرب من 193 ألف فدان ومتوقع إنتاجية نحو 4 ملايين أردب، الأمر الذي يتطلب الاستعداد الكامل لاستلام المحصول من المزارعين في الجمعيات الزراعية.


من جانبه، أوضح المهندس عماد بحر، مدير عام التعاون الزراعي في الوادي الجديد، أنه عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بمركز الداخلة بحضور محمود الشاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالوادي الجديد، وذلك في إطار استعدادات القطاع الزراعي لبدء الجمعيات الزراعية استلام محصول القمح من المزارعين حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين والزراعة هذا الموسم، وذلك إسهامًا من الجمعيات لمساعدة المزارعين في عملية توريد محصول القمح بدلًا من مشقة التنقل وقطع مسافات لبيع وتوريد القمح أو الاضطرار إلى بيع القمح لتجار ووسطاء قطاع خاص.
وأضاف  بحر، أنه تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بمركز الداخلة للاطمئنان على تجهيز المخازن وأماكن استلام القمح، بجانب الاطمئنان على مدى توافر الأجولة الفارغة التي سيتم استلام القمح بها وتسليمها إلى صوامع الخارجة بداية من 15 أبريل، وتوفير كافة المبالغ المالية بشكل سريع لضمان تحقيق المزارعين العوائد الاقتصادية المجدية.
 
ولفت عماد، إلى أنه سيجري استلام القمح عالي الإنتاجية كتقاوي للموسم المقبل وذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، مشيرا ً إلى أن الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، تعاقدت مع الشركة المصرية القابضة للصوامع لضمان توريد كميات القمح إلى صومعة مدينة الخارجة والتي تستوعب نحو 45 ألف طن قمح الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في سهولة استلام كميات القمح من المزارعين بالقرى في أكثر من 40 جمعية زراعية تساهم دوما في خدمة المزارعين بقرى الفرافرة وباريس.
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