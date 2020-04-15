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برلمان

للوقاية.. صحة النواب: وزيرة الصحة شددت على توفير أدوات الحماية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:01 ص
مستشفيات عزل
مستشفيات عزل
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محمود فايد
أكد النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أكدت علي جميع مديري مستشفيات العزل  لمرضي فيروس كورونا بمختلف محافظات مصر علي ضرورة أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من أى أخطار،وأن الوزارة توفر كافة  الاحتياجات الوقائية والمستلزمات الطبيبة لهم.

وقال فى تصريحات لـ"صدي البلد"، بشأن لقاء وزيرة الصحة هالة زايد، بهيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، أن  النواب شاركوا فى لقاء جموع مديري مستفيات العزل بصحبة  الوزيرة التى أكدت عليهم بشأن الإجراءات الواقائية لأنفسهم وكافة العاملين والأطقم الطبيبة بهذه المستفيات، وأن كافة المستلزمات متوفرة، وأي عجز فى هذه المستفيات يتم التواصل من خلال مديري المستشفيات بشكل مبارة  مع الوزيرة .

وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب:" الوزيرة طلب من مديري مستشفيات العزل  أن تكون المستلزمات الوقائية والطبية لهم ولكافة الأطقم الطبيبة متوفرة لديهم بشكل مستمر ولأسبوعين  مرحلين  وقبل نهاية الأسبوع الأول من الأسبوعين يتم طلب  الطلبيات الجديدة حتى تكون متوفرة بشكل مستمر حفاظا علي أرواضح الجميع".
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