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طريقة عمل عدس بني مطبوخ

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:16 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل عدس بني مطبوخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قنبساة سي بي سي سفرة.

مقادير عدس بني مطبوخ
عدس مغسول و منقوع 
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
صلصة طماطم 
طماطم 
زيت
كاري 
زنجبيل بودرة 
ملح فلفل اسود 
طريقة تحضير عدس بني مطبوخ
* اسلقي العدس في القليل من الماء و الملح و الكمون

* ضعي الزيت و البصل على النار و اضيفي عليهم الملح و قلبي

* اضيفي الثوم و الطماطم و زنجبيل و الفلفل الحار حتى تتسبك ثم اضيفي اليها قليل من الملح و الكمون و قلبي

* اضيفي العدس المسلوق و قلبي ثم ضعيه في طبق التقديم و ضعي على الوجه القليل من الزيت و زينيه ببقدونس و قدميه


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