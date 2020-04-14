نقدم لكم طريقة عمل عدس بني مطبوخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قنبساة سي بي سي سفرة.





مقادير عدس بني مطبوخ

عدس مغسول و منقوع

بصل

ثوم

فلفل حار

صلصة طماطم

طماطم

زيت

كاري

زنجبيل بودرة

ملح فلفل اسود

طريقة تحضير عدس بني مطبوخ

* اسلقي العدس في القليل من الماء و الملح و الكمون





* ضعي الزيت و البصل على النار و اضيفي عليهم الملح و قلبي





* اضيفي الثوم و الطماطم و زنجبيل و الفلفل الحار حتى تتسبك ثم اضيفي اليها قليل من الملح و الكمون و قلبي





* اضيفي العدس المسلوق و قلبي ثم ضعيه في طبق التقديم و ضعي على الوجه القليل من الزيت و زينيه ببقدونس و قدميه







