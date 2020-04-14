AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قصة مصري بملامح آسيوية في زمن الكورونا: التنمر أشد خطورة.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:49 م
الشاب المصري أحمد
الشاب المصري أحمد أيمن
Advertisements
أماني إبراهيم
شاب مصري ملامحه الآسيوية كانت سببا في تعرضه للكثير من التساؤلات خلال سفره من بلده لأخرى، ملامح الشاب المصري أحمد الآسيوية كانت محل فخر له قبل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي اندلع من مدينة ووهان الصينية، وأصبح جائحة عالمية وصمت كل ذي ملامح آسيوية بالعار وكأنه السبب في انتقال وتفشي الفيروس المستجد، ولكن هذا الأمر لم يقلل من شعور أحمد بالفخر بملامحه بل ازداد بفخره بها بعد الأزمة تعاطفا مع الشعوب الآسيوية التي كانت ملامحها سببا في اضطهادها تماما كحادث التنمر الذي تعرض له شاب آسيوي بمصر وغيرها من حوادث الاضطهاد حول العالم.

في معظم البلاد الذي سافر إليها الشاب المصري أحمد أيمن كان العاملون في المطار يتعجبون من أنه مصري بملامح آسيوية، وحين كان في إحدى بلاد الخليج لم يصدق من في المطار أنه مصري، وللتأكد من هويته كانوا يطلبون رؤية صفحة ختم الدخول في الباسبور الخاص به وسؤاله عن اليوم الذي دخل فيه البلد ويردد الإجابة باللهجة المصرية، فابتسم الموظف المسؤول وختم له الباسبور.


روى أحمد الشاب المصري صاحب الـ 24 عاما لـ «صدى البلد» موقفا آخر وهم في الطائرة خلال توزيع كارت الوصول، فأعطته المضيفة كارت وصول غير مصريين، فطالب أيمن منها تصحيحه وإعطاءه كارت وصول مصريين، وشرح لها أنه مصري، وغيرها من المواقف الذي تعرض لها اضطر لإثبات هويته بالأوراق الرسمية سواء البطاقة أو الباسبور.


الذين لا يعرفون أحمد على المستوى الشخصي يتعاملون معه على أنه صيني وليس مصري فلبيني، ولاحظ أن تعامله مع المحيطين به حاليا في مصر أصبح شبه صعب خاصة بسبب تفشي فيروس الكورونا، قائلا لـ «صدى البلد»: "الناس بتاخد حذرها من الموضوع بطريقة جدية بدون الالتفات لمشاعر الشخص وتأثر حالته النفسية بنفورهم منه".


أوضح أحمد أيمن الشاب المصري ذو الملامح الآسيوية خلال حديثه لـ«صدى البلد» أنه مصري من والده المهندس ايمن عبد المنصف مصري الجنسية، ووالدته فلبينية اسبانية ولدت في سلطنة عُمان، ويدرس حاليا في كلية ادارة فنادق جامعة سيناء.


يتعاطف أيمن مع أصحاب الملامح الآسيوية حول العالم الذين وصمهم (كوفيد-19) بالعار في أي مكان يذهبون إليه، خاصة بعد تعرضه لعدة مواقف مشابهة على الرغم من أنه مصري ويتحدث اللهجة المصرية، ويتمنى بعد انتهاء الأزمة تجسيد دور شاب آسيوي في مصر خلال فترة انتشار (كوفيد-19)، قائلا: "لو اتعرض عليا دور زي كدا هوافق عليه لانه بينقل رسالة للناس".

معاناة أصحاب الملامح الآسيوية تم تجسيدها مسبقا في رواية ساق البامبو والتي تم تقديمها أيضا كمسلسل تليفزيوني، ويوجد الكثير من أوجه اشبه بين عيسى بطل الرواية وأحمد، خاصة في التعرض للكثير من المواقف بسبب ملامحهما الآسيوية في أوطان عربية، أبرزها تشابه كليهما في الجنسية الفلبينية من الأم، وعيسى دخل الكويت في يناير عام 2006، وهو العام نفسه الذي دخل فيه أحمد مصر، وكليهما لديه باسبور جنسية الأب، كويتي ومصري.
قصة مصري بملامح آسيوية في زمن الكورونا: التنمر أشد خطورة.. صور
قصة مصري بملامح آسيوية في زمن الكورونا: التنمر أشد خطورة.. صور
قصة مصري بملامح آسيوية في زمن الكورونا: التنمر أشد خطورة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى

من هي صاحبة مبادرة الاعتذار لـ شاب آسيوي تعرض للتنمر في القاهرة.. تفاصيل

فيديوجراف| ماذا حدث للشاب الصيني صاحب فيديو الطريق الدائري

فيحاء وانج تكشف كواليس لقائها بالشاب الصيني ضحية التنمر.. فيديو

أسترالية تعتدي على آسيويين يرتدون كمامة: أنتم السبب في كورونا.. فيديو

نجم الكرة السعودية ينافس على جائزة آسيوية

ترشيحاتنا

تجويع الفيروس.. طبيب: التباعد الجسدي حل سحري للقضاء على كورونا.. فيديو

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

رانيا يوسف ترقص "هولا هوب" في الحجر المنزلي.. شاهد

وزير التعليم السعودي يوجه بتسليم 3445 مبنى تعليميا ضمن خطة إسكان العمالة

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

بعد ارتفاع عدد المصابين.. تعرف على أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا