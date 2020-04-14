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برلمان

أول رد فعل برلمانى.. علاء عابد يشيد بنجاح الداخلية فى تصفية الخلية الإرهابية بالأميرية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:26 م
علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بنجاح قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية وتصفيتهم.

وتوجه " عابد " فى بيان له أصدره منذ قليل بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولقيادات وضباط الشرطة فى استشهاد المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.

كما توجه بخالص الدعاء لأسرة الشهيد البطل متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقال النائب علاء عابد، إن العيون الساهرة بمؤسسة الشرطة أكدت قدرة بواسلها وصقورها فى مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون حتى فى ظل المواجهة الحاسمة من جميع أجهزة الدولة مع فيروس كورونا وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.

وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى"كورونا"ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.
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