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برلمان

النواب ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:43 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
نعى د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب،  وجميع أعضاء المجلس شهيد الواجب بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.

وأكد مجلس النواب أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، قائلا: "رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين...انا لله وانا اليه راجعون".

وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، فيما نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية  مساء الثلاثاء في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد الرائد محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.
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