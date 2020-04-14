النواب ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة

نعى د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس شهيد الواجب بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.





وأكد مجلس النواب أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، قائلا: "رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين...انا لله وانا اليه راجعون".



