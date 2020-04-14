شاهد.. قطع يد ضابط هندى بالسيف في نقطة تفتيش

كشفت لقطات مرعبة لحظة قطع يد ضابط هندى وسقوطها على الأرض في هجوم مروع بالسيف في نقطة تفتيش تابعة للحظر والحجر الصحي المفروض بالهند.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كان ، مساعد المفتش الفرعي بشرطة البنجاب ، يقوم بدوريات خارج سوق الخضار في باتيالا عندما انقض سبعة رجال ينتمون إلى طائفة Nihang Sikh العنيفة على نقطة تفتيش الشرطة.

ويكشف فيديو مصور شاحنة تصطدم بحواجز منقطة التفتيش، قبل يقفز منها عدد من الأشخاص يحملون السيوف لمهاجمة ضابطة نقطة التفتيش.

وخلال الهجوم قطع يد اليسرى للضابط ، حيث، يمكن رؤيته وهو يتلوى على الأرض في عذاب وهو يصرخ وهو يحاول وقف تدفق الدم من يده بمنديل.