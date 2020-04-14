خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب تردد أنباء حول إمكانية صدور قرار لتقليل عدد الأجانب في الفرق المصرية من 5 لـ فقط





وأكد خالد الغندور في تصريحات لقناة " الزمالك " أن محمد فضل عضو اللجنة لا يملك أي خبرة إدارية مشددا أنه كان لاعب كرة القدم و اتجه عقب ذلك للتحليل ثم تولي منصب مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي اقيمت في مصر لذلك فهو لا يملك أي خبرة بشأن الإدارة .





وأضاف خالد الغندور أن اللجنة الخماسية فكرت انها بهذا القرار سيسبب الضرر لـ الأهلي والزمالك معا لذلك فلن يهاجم أحد القرار مشددا أن القرار سيضر الفرق المصرية جميعها فنيا وإداريا.





وتابع خالد الغندور أن الزمالك لديه العديد من الأجانب المعارين لذلك في حال صدور القرار سيخسر الفريق العائد المادي من اللاعب خاصة في ظل الظروف السيئة حاليا بسبب توقف النشاط الرياضي.





وأكمل خالد الغندور أن الأهلي والزمالك يشاركان في البطولات الافريقية التي تم فرق لديها الكثير من المحترفين الأجانب مضيفا ان فريق مثل الترجي لديه 5 لاعبين من شمال افريقيا و4 لاعبين جزائريين فقط .





وتابع خالد الغندور أن القرار غير صحيح و غير منطقي و سيضر الجميع.



