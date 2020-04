كلام أفتخر به.. عمرو جمال يعرض فيديو إشادة حسام حسن به على الهواء

View this post on Instagram

كلام اعتز وافتخر بيه من اسطوره كرويه كبيره ويتربع عرش افضل راس حربه علي مر التاريخ مع مثلي الاعلي كابتني عماد متعب شكرا كابتن حسام حسن ❤️ الظروف بتعاند كتير بس طول مافي نفس هفضل اعاند الظروف وهرجع كما عهدتموني ان شاء الله😊 #stayhome #staysafe @onsportegypt @seif_zaher75 @shobierofficial