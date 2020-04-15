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رياضة

كلام أفتخر به.. عمرو جمال يعرض فيديو إشادة حسام حسن به على الهواء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، حسام حسن، وهو يتحدث عنه، فى برنامج "اون تايم".

وقال حسام حسن عن عمرو جمال، انه "مهاجم جيد، وكان يرى نفسه فيه، خاصة مع بداياته القوية مع الاهلى". 

وكتب عمرو معلقا على الفيديو " كلام اعتز وافتخر بيه من اسطورة كروية كبيرة، يتربع عرش افضل راس حربه علي مر التاريخ، مع مثلي الاعلي، كابتني عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن".

وأضاف " الظروف بتعاند كتير، بس طول ما فيَّ نفس؛ هفضل اعاند الظروف، وهرجع كما عهدتموني ان شاء الله".

وجاءت تعليقات رواد إنستجرام كالاتى :

مستنينك ي غزال
ان شاء ترجع احسن من الاول ي غزال 
إن شاء الله ترجع يا غزال واحنا في انتظارك وكلنا بنحبك يا كابتن ربنا معاك ويوفقك في ال جاي أن شاء الله
وانت قد كل حاجه باذن الله وهترجع احسن مليون مره من الاول 


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