إزالة 117 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 117 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء.





وخلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اسبوع، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.





وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أزالت 11 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية، على مساحة 17 قيراط، خلال حملة ازالة مكبرة شملت مجلس قروي بيت داوود، مشيرا إلى أنه نفذت إزالة فورية فى المهد حفاظا على الأراضي الزراعية بدائرة مركز البلينا بمساحة 3 قراريط بقرية الزرازرة مجلس قروي بني حميل، وإزالة 3 حالات بمساحة 400 متر بنجوع برديس، وإزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 16 قيراط بقرية بني حميل .





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 4 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 4 قراريط بقرى الكوامل بحري، وقرية باجا بجزيرة شندويل، وفي مركز ومدينة دار السلام تم إزالة 3 حالات إزالة فورية تعدي على أملاك الدولة بمساحة 6 قراريط بنجوع العزبة بأولاد يحيي الحاجر.





كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بقرية القوصة بالبلابيش قبلي على مساحة 700 متر .





وقام حي شرق سوهاج بإزالة شدة خشبية لسقف مخالف بشارع الحميم من شارع النبوي المهندس ومصادرة مواد البناء، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة إزالة عدد ٥ حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية سفلاق، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بحملة إزالة للتعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بمنطقة مشروع غرب طهطا بمدينة جهينة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات تعدي بمساحة 265 متر .





كما أوقفت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج حالة بناء مخالفة حيث تم الشروع فى صب أعمدة الدور الخامس بدون ترخيص بمنطقة الجوازات بحوض زايد، ونفذت إزالة في المهد ومصادرة مواد البناء بحوض التلاتين للشروع في أعمال تعديل سلم بدون ترخيص.





وأزال مركز ومدينة طما سور بشارع بمنطقة النجع المستجد بقرية العتامنة داخل الحيز العمراني، إزالة فورية، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي بحوض الوق بنجع شما قرية الحديقة بمشاحة 350 متر، وتم إيقاف حالة حفر لقواعد بحوض الشليمات بمساحة 90 متر، وتم ردم حفر القواعد قبل تطورها، ونفذت حالتي إزالة بحي الزهراء خلف العمارات السكنية المدينة على مساحة 200 متر خارج الحيز العمراني.





واستهدفت حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة المراغة قرى " بناويط، وشندويل،والشيخ شبل، وقرية الجزازرة، وباصونة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وفي حملة آخرى استهدفت إزالة فورية لـ 6 حالات تعدي بالبناء على مساحة 4 قراريط اراضي زراعية.





وفي مركز ومدينة طهطا تم إستهداف إزالة عدد 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بكوم بدر بنزلة القاضى، وساحل طهطا على مساحة 4 قراريط، وإزالة 5 حالات بشطورة وبندر طهطا، على مساحة 3 قراريط، كما تم تنفيذ 9 حالات إزالة بالحريدية القبلية، وبندر طهطا على مساحة 5 قراريط، بالإضافة إلى إزالة 28 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراط بقرى طهطا المختلفة.





وأشار محافظ سوهاج إلى أن مركز ومدينة أخميم نفذ حملة ازالة فورية نفذ خلالها إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 8 قراريط بنجوع الصوامعة شرق، وقرية ابار الوقف، ونفذت إزالة فورية أيضا لسقف وأعمدة منزل مخالف بشارع الترعة المردومة بعرب الأطاولة على مساحة 100 متر، كما نفذت 8 قرارات إزالة بقرية الديابات التابعة لقرية الحواويش بمساحة 9 قراريط، وكذلك إزالة فورية لسور بجزيرة محروس بطول 30 متر.