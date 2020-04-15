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برلمان

"وكيل حقوق الانسان بالنواب": العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب إلا عزما وإصرارا على انتزاع جذور الإرهاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:34 م
النائبة مارجريت
النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
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فريدة محمد

نعت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ببالغ الحزن والآسى شهيد الواجب الوطنى المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية وروى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، والتي نجحت فيها قوات الأمن في تصفية كل عناصر الخلية الإرهابية.

وتقدمت النائبة مارجريت عازر في بيان لها بخالص العزاء لجموع الشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني الذي استشهد خلال أداء واجبه المقدس في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية ، مثمنة التضحيات الغالية التى يبذلها رجال الشرطة البواسل، فهم عيون مصر الساهرة على أمن الوطن والمواطن ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن .

وأكدت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب إلا عزما وإصرارا على انتزاع جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

داعية الله عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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