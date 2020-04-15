الاتحاد الأوروبي يأسف لتعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن أسفه العميق إزاء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية، حسبما افادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





كما أعربت أيضا الصين عن قلقها الشديد لتعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية لمنظمة الصحة العالمية.





وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي قراره قطع التمويل الأمريكي للمنظمة.





وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية.





ورد "جوتيرش" على القرار: إن الوقت ليس مناسبا لخفض التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه وجه إدارته بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية.





وقال ترامب في مؤتمر صحفي: إن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول فيروس كورونا المستجد.