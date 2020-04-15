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محافظات

تفريغ 2793 طن رخام وتداول 24 سفينة بمؤانئ بورسعيد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:06 م
محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد  استقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها  98 متر والغاطس 5  متر وذلك لتفريغ 2793 طن رخام بالميناء. 

  
 وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن و خروج  3 سفن ومتواجد على الأرصفة  سفينتين  ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول  سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة . 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن  على الأرصفة .
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