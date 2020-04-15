بعد تصدره تريند مصر والسعودية لليوم الثاني.. قصة زواج وطلاق يوسف شعبان

وكان الفنان يوسف شعبان تزوج من نادية، ابنة الأميرة فوزية، ابنة ملك مصر فؤاد الأول وشقيقة ملك مصر فاروق وامبراطورة إيران، وزوجة إسماعيل شيرين.

انتقلت "نادية" للعيش في حي "الزمالك" الراقي مع زوجها، وسارت الأمور في بدايتها هادئة، إلى أن انقلبت رأسا على عقب، واضطر الزوجان إلى إنهاء علاقتهما الزوجية أثناء حمل "نادية" في مولودتها التي سميت بعد ذلك "سيناء".





أسباب الطلاق دارت حول عدم قدرة نادية على التأقلم مع حياة صاخبة لفنان يجتمع مع أصدقائه ساعات مزعجة بالنسبة إليها.





تزوجت "نادية" بعد طلاقها من رجل الأعمال مصطفى رشيد، وتوفيت عام 2009، أما "سيناء" ابنتها التي أنجبتها من يوسف شعبان فقد تخرجت في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وتزوجت من رجل أعمال، وحضر والدها حفل زفافها.



