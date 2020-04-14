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فن

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:03 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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سعيد فراج
استضاف، برنامج «ليالي الكويت» على قناة دولة الكويت الفضائية، الفنان القدير يوسف شعبان، وابنته زينب، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة. 

وظهرت زينب، ابنة يوسف شعبان، وهي تتحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة، وتتحدث عن والدها واهتمامه بالقراءة، واستفادتها من خبراته. 

وتزوج يوسف شعبان 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي، وبعدها تزوج من «نادية إسماعيل شيرين» ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمان بدولة الكويت.

من جهة أخرى، قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل "سيف الله"، للعودة، والذي توقف تصويره.

المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز،من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

وقال شعبان في تصريحات صحفية، أنه تعاقد رسميا على المسلسل الأيام الماضية وذلك بعد اعجابه بالشخصية على الورق الأمر الذي جعله يتحمس لخوض التجربة، مضيفًا أن السيناريست إسلام حافظ "شاطر" وقدم ورق مميز،
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