AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ابتداء من اليوم.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 5 أيام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة بداية من مطلع الكوبرى القادم من شارع ربيع الجيزى لمدة (5 أيام ) ابتداء من اليوم الأربعاء حتى يوم الاحد القادم على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية  وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة العمل. 


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بإلالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى .


وأهابت  محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الإعتذار للمواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع خالص الشكر للتعاون والاستجابة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

غلق 3 طرق رئيسية ومطلع 15 مايو وحادثين بالمريوطية.. أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

غلق جزئى لتقاطع شارعي ربيع الجيزى ونور المصطفى لنقل خطوط مياه شرب في الجيزة

لتنفيذ أعمال مرافق كهرباء.. غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين لمدة 7 أيام

بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق.. غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام في الجيزة

لرفع كفاءته.. إغلاق جزئى لـ كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام

ترشيحاتنا

هجوم على داليا البحيرى بعد تدوينة العمالة اليومية

بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

قصة استجابة الله دعاء الشيخ الشعراوي.. نادية عمارة: دعاؤه لي تحقق

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

الملك سلمان يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد

AdvertisementS

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى زمن الحظر.. لكزس تنشر مجموعة من صور التلوين لسياراتها.. صور

لامع وملفت.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بهذا الفستان

أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى