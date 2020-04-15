ابتداء من اليوم.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة بداية من مطلع الكوبرى القادم من شارع ربيع الجيزى لمدة (5 أيام ) ابتداء من اليوم الأربعاء حتى يوم الاحد القادم على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة العمل.









ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بإلالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى .







