مسلسل #خيانة_عهد | #رمضان٢٠٢٠ إنتاج جمال العدل تأليف أحمد عادل سيناريو وحوار: أمين جمال - وليد أبو المجد - محمد أبو السعد إخراج سامح عبد العزيز @eladlgroup @ahmedadel768 @samehabdulaziz @halashihanew @bfouadofficial @abeersabryofficial @jumana.mourad @khaledsarhanofficial #Youssra #يسرا