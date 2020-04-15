لمدة أسبوع واحد .. وصفة طبيعية لإزالة القشرة من الشعر الدهني

تهتم كثير من الفتيات بشعرهن ولاسيما في فترة العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لوجود وقت فراغ كبير.
واكد محمد ربيع استشاري الطب البديل أن أولى خطوات العناية بـ الشعر هو تجنب استخدام الشامبو والبلسم لاحتوائهم على مادة السيفونك التي تضر بـ الشعر، واستبداله بشامبو الأطفال.
ونصح استشاري الطب البديل بمجموعة نصائح وهي عبارة عن كورس طبيعي للشعر لمدة 7 أيام للشعر الدهني بطريقة يومية مع غسل الشعر كل ليلة، وذلك للتخلص من القشرة وتقوية الشعر.
- وضع مجموعة من الزيوت بكميات متساوية وهي
زيت الثوم
زيت الزيتون
زيت الصبار
زيت الجرجير
زيت الخروع
- ترتدي كيس بلاستيك.
- تهوية الشعر في الصباح.
- تدلك فروة الراس بالخل جيدا ثم تترك لمده ٥ دقايق.
- ثم غسل الشعر بالشامبو.