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أخبار العالم

اتفاق جديد بين شركتين أوروبيتين لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

قررت شركة "جلاكسوس ميثكلاين" البريطانية للأدوية، ومنافستها الفرنسية "سانوفي"، حشد جهودهما من أجل إطلاق مشروع مشترك لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد والبدء بإنتاجه بكميات ضخمة، وفق ماذكرت صحيفة "ذي تايمز".


و"جلاكسوس ميثكلاين" و"سانوفي" بين الشركات الأربع العالمية العملاقة التي تهيمن في سوق اللقاحات، إلى جانب "فايزر" و"ميرك" الأمريكيتين.


وقالت إيما والمسلي المديرة التنفيذية لشركة "جلاكسوس ميثكلاين" اليوم الأربعاء: "يجري العمل على تنفيذ برنامجنا بوتيرة فائقة السرعة، وتستغرق عادة عملية تطوير اللقاح من نقطة الصفر حوالي 10 سنوات، غير أننا نخطط، إذا نجح المشروع، لإنتاج مئات الملايين من الجرعات بحلول نهاية العام المقبل، الأمر الذي يتطلب تنسيقا وثيقا للغاية مع السلطات التنظيمية حول العالم".


وأضافت أن هدف المشروع المشترك ليس التربح وإنما جعل اللقاح المرتقب ميسور التكلفة حتى يكون في متناول الجمهور، وأن الشركة تعتزم الشركة تحويل الأرباح العائدة من مبيعات اللقاح لدعم توريده إلى البلدان النامية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد اللقاحات المحتملة التي يتم العمل على تطويرها في العالم حاليا قرابة 70 لقاحا.

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