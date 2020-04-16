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رياضة

مرتضى منصور: تقليص عدد الأجانب غير صحيح.. والزمالك لم يكمل الدوري

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:04 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك،  أنه سيقوم بالرد  على أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق اليوم " الخميس"، في كافة الوسائل الإعلامية.



وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"، أن نادي الزمالك تعرض للحكم في ثلاث قضايا خلال أسبوع واحد مشيرا إلي تعمد بعض الجهات إلي إسقاط نادي الزمالك .



وتابع:" عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يكره الزمالك وتحفظ على 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك بالإضافة إلي قرارات إيقاف اللاعبين ".



وأتم :" قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد اللاعبين غير صحيح والزمالك لم يستكمل الدوري ".

 


وطالب مرتضي منصور الجهات المختصة بفرض حظر تجوال كامل على المواطنين خلال احتفالات شم النسيم يوم الاثنين المقبل للحفاظ على المواطنين.



وتابع :" الناس مش هتلتزم إلا من خلال قرار حظر التجوال الكامل. 

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