قبل شم النسيم.. 10 نصائح لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

مع قرب حلول شم النسيم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ و الرنجة، فهما من أبرز مظاهر الاحتفال بشم النسيم، ولكن يتعرض البعض للإصابة ببعض الأضرار نتيجة تناول الفسيخ و الرنجة.









قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إنه قد يؤدي الإكثار من تناول الفسيخ و الرنجة إلى الإصابة بنوبة إسهال تستمر لفترة ما بين 12 إلى 72 ساعة ويصاحبها ضيق في التنفس.









لذلك قدمت سماح نوح، مجموعة من النصائح التى تحميك من الإصابة بأضرار الفسيخ و الرنجة، وتتمثل فى ...





- غسل الفسيخ أو الرنجة بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.





- إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للسمكة.





- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة وتخفيف طعم الملح.





- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.





- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.





- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.





الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة. - يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في





- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا





- الإكثار من شرب الماء





- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.





ونصحت سماح، بتوخي الحذر عند شرائك لهذه الأسماك وشرائها من أماكن موثوقة لأن تركها معرضة للهواء يمكن أن يسبب تلوثها بالأتربة والعوادم والذباب، وهذا التلوث لا يمكنك رؤيته بالعين المجردة أو التعرف عليه نظرًا للرائحة النفاذة لهذه الأسماك.



