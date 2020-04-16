449 وفاة جديدة و5847 إصابة بفيروس كورونا في المكسيك





أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 449 والإصابات إلى 5847 حالة.





وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.



