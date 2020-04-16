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أخبار العالم

449 وفاة جديدة و5847 إصابة بفيروس كورونا في المكسيك

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 449 والإصابات إلى 5847 حالة.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء".
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