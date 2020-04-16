علاء ميهوب: صالح سليم أبلغني بقرار استغناء الأهلي عني ..فيديو

كشف علاء ميهوب، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، عن كواليس رحيله عن الفريق، مؤكدا أن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق أخبره بأن النادي يرغب في الاستغناء عنه.









وأضاف علاء ميهوب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه شعر عقب تلك الجلسة وكأنه يمشي في جنازة من شدة حزنه وغضبه من قرار النادي، مشددا على أن عمره وقتها كان 29 عاما، ولم يكن يتصور أن يرحل عن الفريق في هذا العمر الصغير.











وتابع علاء ميهوب أن رغبته في الاستمرار داخل الملاعب حسمت قراره بالرحيل عن الفريق والانضمام لـ الأولمبي الذي كان يضم في وقتها عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هيثم فاروق، وأحمد الكأس.







كما روي موقفا طريفا جمعه بـ أحمد شوبير، نجم الفريق السابق عقب تعرض الفريق في إحدى المباريات للهزيمة، حيث كان يسير بسيارته بجانب أوتوبيس نقل عام وقام أحد الركاب بتوجيه السباب لهما بسبب الهزيمة ليقرر شوبير النزول من السيارة وصعود الحافلة والدخول في مشادة كلامية مع الركاب.