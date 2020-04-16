بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

قدم الفنان بيومى فؤاد اعتذاره على ضعف الأدوار التي يؤديها فى العام الواحد على الرغم من المشاركة فى عدد لا بأس به فى العام.









وقال بيومى فؤاد، أثناء استضافته التلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، "اعتذارى عن هذه الأعمال بسبب ضيق الوقت، وليس لأى أسباب أخرى، وما لا يعرفه البعض أننى أحيانا كثيرة أوافق على العمل؛ من أجل الأبطال أو المخرج من دون قراءة السيناريو الخاص بالعمل".









وأوضح بيومى فؤاد "تعاوني مع أحمد مكى فى مسلسل "الكبير قوي" كان سبب شهرتى، وكلمة السر فى حياتى الفنية".







