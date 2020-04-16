AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:00 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
Advertisements
أحمد إبراهيم
قدم الفنان بيومى فؤاد اعتذاره على ضعف الأدوار التي يؤديها فى العام الواحد على الرغم من المشاركة فى عدد لا بأس به فى العام. 


وقال بيومى فؤاد، أثناء استضافته التلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، "اعتذارى عن هذه الأعمال بسبب ضيق الوقت، وليس لأى أسباب أخرى، وما لا يعرفه البعض أننى أحيانا كثيرة أوافق على العمل؛ من أجل الأبطال أو المخرج من دون قراءة السيناريو الخاص بالعمل".


وأوضح بيومى فؤاد "تعاوني مع أحمد مكى فى مسلسل "الكبير قوي" كان سبب شهرتى، وكلمة السر فى حياتى الفنية". 


أما عن حياة بيومى فؤاد الشخصية، فعلق "فشلت فى "تلبيس" زوجتى العقد الخاص بها يوم حفل الزفاف، واتجنب المشاجرة معها يوم مباريات النادى الأهلى".
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

أحمد فهمي: أرفض التمثيل مع محمد رمضان.. تفاصيل

شاهد .. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد على السوشيال ميديا

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

بيومي فؤاد يروي موقف اغضبه من محمد رمضان .. شاهد

ترشيحاتنا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه

وثائق تكشف - الصين تخفي معلومات خطيرة ولم تحذر العالم من كورونا .. سر الايام الستة قبل إعلان كوفيد 19 جائحة .. كواليس المؤتمر السري للجنة الصحة الصينية وسبب ذعر اطباء ووهان

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

بالرغم من شفائهم.. مضاعفات خطيرة تضرب المتعافين من فيروس كورونا

البداية من روما.. طبيبة مصرية في إيطاليا تكشف سبب تفشي كورونا

فرص وظيفية وبرامج تدريبية جديدة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه