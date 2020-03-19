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فن

أسهل طريقة لنشر الفيروس.. أحمد فهمي مازحًا: احذروا بيومي فؤاد

الخميس 19/مارس/2020 - 04:38 ص
احمد فهمي وبيومي
احمد فهمي وبيومي فؤاد
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مصطفى كرم
مازح الفنان أحمد فهمي صديقة الفنان بيومي فؤاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
ونشر أحمد فهمي صورة لـ بيومي فؤاد وعلق عليها قائلا " انا مكنتش حابب اتكلم فى موضوع الكورونا .. بس انا شايف ان اخطر حاجة فى الموضوع دا هو بيومى فؤاد .. بيومى فؤاد هو اقصر واسهل طريق لنشر الفيروس لأنه بيتنقل بين تلات او اربع لوكيشنات فى اليوم .. اجتنبوا بيومى .. الوقاية خير من العلاج".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" مسخرة يا فهمي " و" بيومي ده راجل برنس " و" عسل يا فهمي " و" أحلي بيومي في الكون ".

وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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